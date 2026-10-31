La improvisación y la falta de claridad en la toma de decisiones quedaron evidenciadas en Sportivo Huracán de Arequipa, que en menos de 24 horas pasó de anunciar su retiro del torneo “Tradición Copera” a solicitar la reprogramación de su partido de debut en la competencia.

A través de un comunicado, la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linfa) confirmó la reprogramación del encuentro entre Huracán y Alfredo Salinas de Cusco, que inicialmente debía disputarse este domingo en el estadio La Tomilla. Ahora este encuentro se disputará el miércoles 11 de noviembre a las 15:30 horas en el mismo recinto deportivo.

Sin embargo, la tarde del jueves el conjunto verdolaga informó su renuncia a participar en “Tradición Copera”, argumentando razones vinculadas a la planificación deportiva. La dirigencia sostuvo que el tiempo era insuficiente para reforzar adecuadamente el plantel, pese a que durante la misma semana y hasta la noche del miércoles había presentado oficialmente a siete incorporaciones.

Tras este anuncio, el objetivo de alcanzar la Liga 3 en el año de su centenario parecía diluirse. No obstante, la mañana del viernes la dirigencia pampillana cambió de postura y comunicó su decisión a la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa), que gestionó ante la Linfa el pedido de reprogramación del compromiso, solicitud que finalmente fue aceptada.

Sportivo Huracán integra el Grupo 3 de la “Tradición Copera” junto a Coronel Bolognesi de Tacna, Atlético Huracán de Moquegua, Miguel Grau de Apurímac, Unispa de Cusco y Alfredo Salinas.

Entre los refuerzos anunciados figuran el exseleccionado nacional Giancarlo Carmona y el ecuatoriano Jostin Caicedo, además de jugadores con experiencia en la Copa Perú como Joel Ravelo, Junior Chumbiray, Jamil Paredes, Brayan Castillo y Miguel Yaguno. Sobre este último, trascendió que, ante la incertidumbre generada por la situación institucional y deportiva del club, habría optado por incorporarse a Viargoca FC para disputar la Etapa Nacional de la Copa Perú.