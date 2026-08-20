Arequipa: Incendio en Maca se extiende por fuertes vientos
Arequipa: Incendio en Maca se extiende por fuertes vientos

Un incendio forestal permanece activo desde la mañana de este jueves en el sector Ccalo, en el distrito de Maca, provincia de Caylloma, y ya afectó aproximadamente dos hectáreas de pastos naturales. Los fuertes vientos registrados en la zona dificultan el control de las llamas y favorecen su propagación.

De acuerdo con el reporte de la Gestión del Riesgo de Desastres de Maca, el fuego comenzó aproximadamente a las 8:50 horas. Hasta las 13:20 horas, el incendio continuaba activo y avanzaba sobre la cobertura vegetal de la zona.

La emergencia es monitoreada por las autoridades locales y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, debido a que las condiciones de viento podrían contribuir a que el fuego se extienda hacia otras áreas.

Por el momento, no se han reportado personas afectadas ni daños a medios de vida. Sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del incendio mientras se evalúan las acciones necesarias para evitar que continúe avanzando.

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