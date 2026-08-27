Un incendio forestal se registra en el anexo Espíritu Santo, sector de Puca, en el cerro Mamas, en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla en Arequipa. El fuego inició la tarde de ayer y luego de más de 15 horas aún no fue controlado.

El fuego arrasa con la vegetación de la zona y, ante el avance de las llamas, los propios comuneros iniciaron labores de control para evitar que el incendio continúe extendiéndose y llegue a las zonas de vivienda. Según la Municipalidad de Pampacolca, sería el tercer incendio en el distrito.

Incendio forestal en Pampacolca y pobladores tratan de controlarlo

Representantes de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pampacolca también se trasladaron hasta el lugar para coordinar las acciones de respuesta y apoyar en las labores destinadas a contener el fuego.

Hasta el momento no se reportaron personas afectadas ni sobre daños a viviendas. Las autoridades coordinan las acciones, porque se trataría del incendio de mayor magnitud en el distrito.

Desde el Centro de Operaciones de Emeregencia Regional (COER), informaron que el incendio forestal recién fue reportado esta mñaana, minutos antes de las 9:00 horas