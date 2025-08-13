La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) inició un proceso administrativo sancionador contra la Asociación Provincial de Puno por realizar el “Pasacalle Luces de la Candelaria” en el Centro Histórico, sin la debida autorización y los residentes de Puno en Arequipa cuestionaron a la gestión de Víctor Hugo Rivera e instaron a demostrar las autorizaciones de las otras actividades que se realizaron en el Centro Histórica y la Plaza de Armas.

“Exigimos a la autoridad que, si sostiene lo contrario, lo demuestre públicamente mediante la exhibición de las resoluciones, autorizaciones o permisos correspondientes para todos los eventos realizados en dicho espacio durante el periodo indicado”, se lee en el documento de la Asociación de residentes de Puno en Arequipa.

Cabe recordar que se realizaron varias actividades por el 485 Aniversario de Arequipa, tales como el concurso del tallado del sillar, repujado en cobre, el Festival de la Chicha, el Pasacalle del Buen Tunar, entre otros.

Bajo lo expuesto, la Asociación de Residente de Puno en Arequipa, consideran que el inicio del proceso sancionador por el uso de las calles para el IV Pasacalle Luces de la Candelaria, es una medida discriminatoria que afecta los derechos y la identidad cultural de los pobladores.

El pasacalle en mención se llevó a cabo el último sábado 9 de agosto y no tuvo el permiso de la municipalidad de Arequipa, ni las garantías de la Prefectura.

Según el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, el proceso administrativo fue iniciado y derivado al área legal para que emita la resolución. “De parte de la municipalidad ya se ha generado un proceso administrativo en el cual, bajo la ordenanza, indica que cualquier actividad sin permiso será acreedor a una multa correspondiente”, señaló.

Además, indicó que la decisión es respaldada por un informe técnico realizado por el gerente de Centro Histórico y Zona Monumental, Ramiro Damiani, y fue derivado al subgerente de Promoción del Desarrollo Económico Local, Carlo Véliz, quien ya trabaja en la emisión de la sanción.

El alcalde resaltó que la sanción será económica (una Unidad Impositiva Tributaria, equivalente a 5 mil 350 soles), dado que la asociación no recibió respuesta positiva a su expediente de solicitud de permiso, por lo que la realización de la actividad fue considerada como irregular. “Nosotros vamos a hacer el proceso, se les pedirá la sanción correspondiente y ellos tendrán derecho a la apelación”, indicó.

El prefecto regional de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos, informó que también se levantó un acta de verificación del hecho y que esta servirá para impedir que los organizadores obtengan permisos en el futuro. “Esto es un precedente para que en un futuro no se les dé ningún tipo de autorización”, sostuvo.

Asimismo, anunció que en coordinación con la municipalidad y la Policía Nacional se aplicarán medidas más estrictas para prevenir que actividades no autorizadas se repitan, ante algunos anuncios de pasacalles para el 14 de agosto.

