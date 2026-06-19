Arequipa: inspección a 480 restaurantes por incumplimientos sanitarios

Alrededor de 480 restaurantes ubicados en el Centro Histórico de Arequipa serán sometidos a controles sanitarios durante las próximas semanas, informó la Municipalidad Provincial de Arequipa. Las inspecciones buscan detectar establecimientos que operen con carné de sanidad vencidos, sin certificados de manipulación de alimentos o con personal que no cumpla las normas básicas de higiene.

Según explicó el subgerente de Saneamiento, Salubridad y Salud, Milward Carnero Buiza, las observaciones más recurrentes encontradas durante las visitas preventivas están relacionadas con documentación sanitaria vencida y trabajadores que no utilizan mandiles, gorros u otra indumentaria obligatoria para la preparación y expendio de alimentos. Los negocios observados reciben un plazo de cinco días hábiles para corregir las faltas antes de ser sancionados.

“Lo que nosotros hacemos ahora es dar un acta para que ellos puedan en cinco días hábiles subsanar, caso contrario, se hace la sanción ya aplicando una multa. Lo principal es que cumplan con su carné de sanidad, certificado de manipulación de alimentos y que el personal cuente con la indumentaria correspondiente”, señaló el funcionario.

La comuna también puso atención en problemas de contaminación generados por algunos locales de comida en calles como Mercaderes, Santo Domingo, San Juan de Dios, Víctor Lira y San Camilo, donde se han reportado inconvenientes por el manejo de residuos y grasas. Carnero advirtió que, de persistir estas conductas tras las advertencias, se aplicarán sanciones más drásticas para evitar afectaciones al ornato y la salubridad del Centro Histórico.