Un interno del penal de Socabaya fue intervenido en el ingreso de los pabellones 3 y 4 con 1,625 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), 50 “ketes” de marihuana y 933.20 soles en efectivo, informó la Policía Nacional.

La intervención ocurrió en una zona de acceso a los pabellones y estuvo a cargo de agentes del Área Antidrogas, Equipo Operativo N.° 01, en coordinación con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Durante la revisión, los agentes encontraron los 1,625 envoltorios tipo “kete” que contenían una sustancia pulverulenta con características compatibles con PBC. También hallaron otros 50 envoltorios con una especie vegetal seca, aparentemente marihuana.

Además de las drogas, el interno tenía 933.20 entre billetes y monedas. El dinero también fue incautado como parte de la intervención.

La diligencia contó con la participación de un representante del Ministerio Público y concluyó aproximadamente a las 9:50 de la noche de ayer.

La sustancia incautada y el dinero quedaron bajo las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y las responsabilidades del interno. La investigación permitirá establecer también si las sustancias estaban destinadas a su comercialización dentro del establecimiento penitenciario.