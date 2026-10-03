Javier Alberto Gonzalo Tapia Corrales-Nieves fue designado como el nuevo presidente del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA), a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El nombramiento se aprobó mediante el Acuerdo de Directorio N.º 001-2026/027-Fonafe, el cual se publicó el jueves 1 de octubre en El Peruano.

Tapia Corrales-Nieves es abogado egresado de la Universidad Católica Santa María (UCSM) con una maestría en Derecho de la Empresa y amplia experiencia en asesoría y dirección empresarial. Así también, es gerente de Alprosa.

Cabe mencionar que Javier Tapia ocupó múltiples cargos directivos claves antes de asumir la presidencia en octubre. Fue designado inicialmente como director de EGASA en el 2012; luego ascendió a vicepresidencia de la mesa directiva en el 2017. Además, fue presidente de la Asociación Ferial Cerro Juli hasta 2025.

Asimismo, es uno de los últimos descendientes de María Nieves Bustamante, notable escritora y periodista arequipeña.

El nuevo Directorio y la plana gerencial de EGASA quedan conformados de la siguiente manera: Janinne Betzabeth Delgado Silva como directora Independiente, Luis Guillermo Salas Palacios como gerente general, Javier Pineda Gamarra como gerente de Generación, Juan Ortega Molero en la gerencia comercial y Jessica Estremadoyro Agramonte en la gerencia de Administración y Finanzas.