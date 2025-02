Los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararon nulo la apelación de vacancia que presentaron contra el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez. Consecuentemente, los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa tendrán que sesionar una vez más para volver a discutir el pedido de vacancia presentado por Claudia Orihuela Larico y el adherente Jorge Luis Gallegos Cuaco.

Los resultados son producto de la audiencia única de apelación que realizó el JNE el 11 de febrero. Los abogados de ambos vacadores argumentaron que el alcalde Víctor Hugo Rivera contrató al policía en retiro Herbert Arenas para el cuidado de su mascota con recursos del Estado, bajo el argumento que el hombre fue captado en el municipio cuidando a la mascota en el año 2023.

Sin embargo, su abogado, Julio César Castiglioni Ghiglino, no pudo hacer la defensa, por no encontrarse habilitado en el Colegio de Abogados. Pero este hecho no fue impedimento para que tanto el letrado, como el exsubgerente de Recursos Humanos de la municipalidad de Arequipa, Laurel Ponce, presenten escritos para pedir al JNE declarar improcedente la solicitud de vacancia.

Es necesario recordar que los vacadores apelaron ante el JNE el acuerdo de concejo N.º 024-2024-MPA, de fecha 13 de marzo del 2024, donde los regidores, por voto mayoritario (12 votos) declararon improcedente la solicitud de vacancia, por el caso conocido como “flechita”.

Sin embargo, en una resolución anterior, el JNE observó la ocurrencia de errores en el proceso de vacancia, al no considerar la justificación del voto de cada uno de los regidores, pero en opinión de la regidora Mayra Sumari, dichos errores se habrían cometido adrede.

Con este precedente, a decir de la concejal Sumari, los resultados de una siguiente sesión serían los mismos, porque se presume que sus colegas no cambiarán de opinión y volverían a votar en contra de la vacancia.