La vida de un recién nacido de apenas 10 días dependió de una decisión judicial urgente que, la madrugada de ayer, permitió autorizar una transfusión de sangre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece en estado crítico.

El menor presentaba un cuadro clínico complejo y de alto riesgo: peritonitis por perforación intestinal, absceso intraabdominal, shock séptico y una severa anemia que hacía indispensable la transfusión de sangre, plaquetas y paquete globular. Sin ese procedimiento, su estado podía agravarse en cuestión de horas.

Pese a la gravedad, el tratamiento no podía ejecutarse, dado que sus padres se oponían al procedimiento por motivos religiosos. Ante este escenario, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que intervino de manera urgente y solicitó al Poder Judicial la autorización necesaria para que el personal de salud pudiera proceder con el tratamiento y salvaguardar la vida del menor.

Tras evaluar el pedido, el juez Nolam Talavera Zapana resolvió autorizar el procedimiento. En su decisión, el magistrado estableció que, si bien la libertad religiosa es un derecho fundamental, no puede anteponerse al derecho a la vida y la salud, especialmente cuando se trata de un recién nacido que no puede decidir por sí mismo. Asimismo, advirtió que las decisiones de los padres no deben poner en riesgo la integridad de sus hijos.

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