Arequipa: Ladrones intentan robar pasto sintético de jardín en Orcopampa

La seguridad de los niños de la I.E.I Mi Buen Pastor, en el distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, quedó nuevamente en riesgo luego de que desconocidos ingresaron al plantel e intentaron robar el pasto sintético instalado en el patio.

Los delincuentes no pudieron retirar todo el material, pero cortaron una parte del pasto, dejando daños en el área utilizada por los menores.

El ingreso de los ladrones también dejó otra consecuencia. la chapa de una de las puertas fue manipulada y ahora los maestros no pueden abrir uno de los salones, debido a que la llave ya no funciona.

Ante esta situación, padres de familia y docentes volvieron a expresar su preocupación por las condiciones de inseguridad. Señalaron que el cerco perimétrico es de adobe y no ofrece suficiente protección frente a posibles ingresos de personas ajenas al jardín.

Los padres y docentes solicitaron apoyo a la Municipalidad Distrital de Orcopampa para mejorar el cerco, pero hasta el momento no habrían recibido una respuesta concreta.

Mientras esperan una solución, los profesores y padres temen que el jardín vuelva a ser blanco de robos y que estas deficiencias terminen afectando a los niños que acuden diariamente al plantel.