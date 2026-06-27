El distrito de Chilcaymarca, provincia de Castilla, escribió este sábado 27 de junio su propia página histórica, pues en una ceremonia celebrada desde las 8:30 de la mañana en su plaza principal, recibió oficialmente la Resolución Viceministerial N.º 000152-2026-VMPCIC-MC, mediante la cual el Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación al “Sistema Festivo Ritual en Honor a la Virgen de la Natividad, San Antonio, Corpus Christi y la Guerra”.

Como se recuerda, este reconocimiento había sido oficializado el 3 de junio en el diario El Peruano. De acuerdo a la resolución, estas celebraciones forman un sistema festivo de alta complejidad, ya que las cuatro fiestas se realizan de manera articulada.

La iniciativa de declaratoria fue impulsada por la propia Municipalidad Distrital de Chilcaymarca ante el Ministerio de Cultura, con el respaldo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa.

Como parte del reconocimiento, la comunidad y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa deberán presentar cada cinco años un informe sobre el estado de estas expresiones culturales, para garantizar su vigencia y salvaguarda.

FESTIVIDAD Y ALEGRÍA

Durante la ceremonia de entrega, se llevaron a cabo danzas y actividades previas a estas celebraciones que se realizan en el mes de setiembre.

Al respecto, el alcalde distrital, Percy Ccama Yana, recibió el documento entre la emoción de autoridades y pobladores que se congregaron desde temprano. “Estamos contentos, no solo las autoridades, sino también la población. Contentos de recibir esta resolución y se promete que se va a conservar porque es una tierra llena de tradiciones. Nuestra cultura ha sido patentada y ahora queda tomar acciones para no perder su vigencia”, afirmó la autoridad.

Asimismo, el director del Órgano Desconcentrado de Cultura de Arequipa, Harold Loli, subrayó que el reconocimiento no es solo simbólico. “Esta condición de Patrimonio Cultural del tipo inmaterial va con un plan de salvaguarda. Se busca sostener esta manifestación cultural hacia las nuevas generaciones (...) Esta manifestación tiene que seguir siendo sostenible por los portadores”, sostuvo.