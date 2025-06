Una presunta sobrevaloración en la adquisición de 120 palmeras botella que serían distribuidas en la avenida Colonizadores, en el distrito de Majes, Caylloma, generó la indignación de un grupo de pobladores que llevaron ayer un burro hasta el municipio distrital en rechazo a la gestión del alcalde, Jenry Huisa Calapuja.

Los vecinos advirtieron que esta medida sería preventiva, pues la convocatoria de la protesta sería para el viernes 20 de junio, donde esperan que el alcalde distrital responda a estas denuncias e irregularidades en las obras; mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida Los Colonizadores (por administración directa) y el proyecto de la plaza cívica Ciudad de Majes.

“Ahora mismo no hay una obra emblemática para el distrito de Majes, el mercado zonal está botado, el mercado Metropolitano está abandonado. Sentimos que nos están saqueando nuestro distrito de Majes, vivimos aquí, tenemos familia y estamos incómodos”, dijo un poblador de la zona a un medio local.

DENUNCIAS

Esta muestra de rechazo se dio porque en la obra de la av. Los Colonizadores, el regidor Elmer Taparaco denunció sobrevaloración al mostrar que el municipio compró 120 palmeras a S/608 cada una, pese a que en viveros locales la planta se comercializa entre S/80 y S/120. La adquisición total fue de S/72 960.

La compra fue realizada a la empresa Agroexport C& E.I.R.L. Para el concejal, esta adquisición carece de sustento técnico, financiero y ético, considerando que la municipalidad cuenta con su propio vivero. Sumado a ello, alertó que la empresa contratada para el sembrado de las palmeras utilizó un camión del municipio. “Ahí hay una sobrevaloración de 500 soles por cada palmera y el alcalde debe responder a dónde va ese dinero”, dijo a Correo.

Además, el legislador, al constatar la dirección de la empresa proveedora, se dio con la sorpresa de que la dueña de la vivienda no vende palmeras y no existía ningún vivero en su hogar. “Esto sería una empresa que estaría utilizando una dirección como fachada. Se preguntó a la señora y afirmó que no tenía relación con esta empresa”.

Asimismo, advirtió que las palmeras se están plantando a 10 cm bajo tierra, cuando debe ser a 80 cm, a fin de evitar riesgo con los postes de alta tensión y peligro en la población.

Ante estas irregularidades, el concejal presentó la denuncia correspondiente ante Contraloría, quien realizó la visita el último jueves. Además, debido a presuntas amenazas, también solicitará las garantías respectivas ante la Prefectura. También, se haría la denuncia ante la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En cuanto a la obra en la plaza cívica de 2023, el regidor Estanislao Calcina Calcina expuso a inicios de junio que el municipio compró cordel de nylon a 150 soles, cuando en ferreterías locales se vende hasta 15 soles. “Se ha comprado 6 rollos, cada uno de 100 metros, valorizado en S/900. No debió sobrepasar los S/100 porque cada uno cuesta S/15.00. Yo pienso que para ellos está bien, pero para mí no. Se ha dado a conocer esto en las sesiones de concejo y se ha pedido que intervenga Contraloría en las obras por administración directa”, apuntó en su momento.

Llevan burro para sacar a alcalde de Majes. Foto: Difusión.

Presunta sobrevaloración en palmeras, en Majes. Foto: Difusión.

ALCALDE RESPONDE

Jenry Huisa manifestó que el alto costo de las palmeras incluye mantenimiento, garantías, puesta y crecimiento de las mismas, por un periodo de un año aproximadamente. Esta compra se hizo según el expediente técnico, donde las palmeras fueron traídas desde Lima. Aceptó, bajo su percepción, que el precio es elevado, pero argumentó que eso corresponde al proceso de licitación y estaría dentro de los rangos.