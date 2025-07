Las “loncheritas” han invadido el carril de subida de la avenida Vidaurrázaga del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Estos vehículos informales, que cubren rutas hacia el Cono Norte, Mariano Melgar, Hunter y Paucarpata, han convertido esta vía en un paradero improvisado. A diario recogen y dejan pasajeros sin control ni fiscalización, a vista y paciencia de las autoridades.

Rubén Rojas, coordinador del Frente de Defensa de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, indicó que esta situación genera un caos vehicular permanente. “Se estacionan como si tuvieran permiso, bloquean todo un carril, impiden el tránsito de unidades formales y particulares, y no hay nadie que los intervenga”, declaró.

Según el dirigente, estas unidades son la principal causa de accidentes en la zona, ya que al ocupar toda una vía obligan a otros vehículos a realizar maniobras peligrosas para adelantar o esquivarlas. Además, al aglomerarse en busca de pasajeros, generan desorden, bloquean cruces y reducen la visibilidad, lo que incrementa el riesgo de choques.

“La semana pasada hubo un accidente más y no es la primera vez. Esto ocurre periódicamente, pero parece que nadie lo ve o no quieren actuar”, sostuvo Rojas. Quien también aseguró que cuando ocurren los accidentes muchas de ellas no cuentan con SOAT ni revisión técnica, por lo que terminan huyendo del lugar.

PEDIDOS

Ante esta situación, el Frente de Defensa ha presentado documentos y reclamos al gerente general de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Exigen que se designe con urgencia un equipo de inspectores de transporte que, junto con la Policía de Tránsito, imponga el orden y retire a las unidades informales de las calles aledañas a la plataforma.

Pues, según Rojas, actualmente no hay presencia de inspectores ni en Vidaurrázaga ni en los exteriores de los mercados de la zona. “Los transportistas informales hacen lo que quieren porque no hay fiscalización. Es indignante ver cómo crece esta informalidad frente a todos y no pasa nada”, expresó.

Hizo un llamado directo al alcalde Víctor Hugo Rivera. “Necesitamos inspectores de transportes acá en esta zona, que son los encargados de fiscalizar la informalidad de las loncheras que no tienen autorización, porque son estas loncheras las que causan mayormente el caos vehicular acá en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres”, concluyó.

CITAS

Según el Frente de Defensa, se han sostenido al menos cinco reuniones con funcionarios de la comuna provincial en los últimos meses para exigir operativos y fiscalización, pero hasta ahora no hay resultados concretos.