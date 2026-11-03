Una madre y sus dos hijos menores de edad se salvaron de morir luego de que el automóvil en el que se desplazaban, se despistara y cayera por un barranco hasta terminar empotrado sobre una precaria vivienda ubicada en el asentamiento humano Santa María del sector de Campo Marte, en el distrito de Paucarpata.

El accidente ocurrió en la primera etapa del asentamiento, a la altura de la manzana F, lote 6, cuando el automóvil blanco de placa VDT-166 se salió de la vía y rodó por la pendiente hasta impactar violentamente contra una construcción de bloquetas y calaminas.

La fuerza del choque destruyó parte de la infraestructura de la vivienda, incluido un ambiente utilizado como baño. Mientras tanto, los tres ocupantes del vehículo quedaron heridos y fueron rescatados por serenos y miembros de la compañía de bomberos.

Los heridos fueron identificados como Gladys Orue Chacón (39) y los menores de iniciales L.D.O. (11) y P.D.O. (16), todos fueron trasladados en ambulancias hacia la clínica Auna para recibir atención médica. El vehículo fue retirado de la zona con una grúa para luego ser trasladado a la comisaría de Campo Marte donde se investiga las circunstancias en que ocurrió el accidente.