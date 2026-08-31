La fase de grupos del Campeonato Interdistrital de Voleibol Damas U-17 llegó a su final esta tarde, luego de dos jornadas programadas durante el fin de semana, y dejó definidas a las cuatro selecciones que disputarán las semifinales del certamen organizado por la Liga Provincial de Vóley de Arequipa.

En la Serie A, Miraflores terminó en el primer lugar y consiguió uno de los boletos a la ronda semifinal. José Luis Bustamante y Rivero ocupó la segunda posición y también aseguró su presencia entre los cuatro mejores equipos del campeonato. En la Serie B, Yanahuara se quedó con el primer casillero, mientras que Yura finalizó segundo.

La jornada de hoy se desarrolló con cuatro encuentros en el coliseo municipal La Plaza de Characato. Yanahuara derrotó 3-1 a Yura con parciales de 18-25, 25-17, 25-17 y 25-21; mientras tanto, Cercado superó 3-0 a Characato por 25-18, 25-21 y 25-15.

En los otros encuentros, Miraflores venció 3-0 a Alto Selva Alegre con parciales de 25-17, 25-10 y 25-12. Por su parte, Mariano Melgar derrotó por 3-0 a Cerro Colorado, con sets de 25-10, 25-19 y 26-24, cerrando así la etapa clasificatoria.

Las semifinales se jugarán mañana 31 de agosto en el coliseo Miguel Grau de Paucarpata. A las 17:00 horas, Miraflores enfrentará a Yura, mientras que posteriormente José Luis Bustamante y Rivero se medirá con Yanahuara en un duelo que promete ser equilibrado. Los ganadores de ambos encuentros disputarán la gran final del campeonato.