El 1 % de arequipeños sufre enfermedades relacionadas al sobrepeso, la tasa de fecundidad en Arequipa es de solo 1,2 hijos por mujer y 6 de cada 100 niños, entre los 6 y 36 meses, sufren de anemia, estas cifras son parte de los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) que se aplicó en el 2025.

“En el mes de mayo vamos a dar los resultados del año 2025. Terminando el año damos los resultados a los 5 meses de ejecutada la encuesta cada año”, precisó Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), quien llegó a Arequipa para supervisar la aplicación de la encuesta.

Respecto a la tasa de fecundidad, el funcionario señaló que a nivel nacional la misma es de 1,8 hijos por mujer, pero, en Arequipa la cifra es de 1,2, “esto quiere decir que ahora las damas están postergando dos hijos en su vida, que es la nupcialidad, ya no quieren casarse, y las mujeres con hijos solamente quieren tener uno”, indicó.

Aunque esta situación puede representar algo positivo en un país en desarrollo, Morán señaló que a futuro puede presentar preocupaciones porque no se está teniendo la tasa de reemplazo de la población que trabajará en 20 años. “La población menor a 20 años en el 2046 va a ser la misma que la población de 60 años, eso quiere decir que el país y la región está envejeciendo”, añadió, puntualizando que esta será similar a la población europea.

En referencia a la desnutrición, señaló que 6 de cada 100 niños están desnutridos, a comparación de los 12 de cada 100 a nivel nacional. De otro lado, Morán señaló que el 1 % de la población en Arequipa tiene diabetes, obesidad e hipertensión.

Gaspar Morán manifestó que desde 1986 se realiza de manera permanente esta encuesta para fijar políticas públicas en materia de salud referida a indicadores de anemia (en niños de 6 a 35 meses), fecundidad, violencia contra la mujer y enfermedades y desarrollo infantil temprano.

Entre las pruebas que se aplican se encuentra la medición de nivel de hemoglobina, el tallímetro (estatura), peso, perímetro abdominal para detectar enfermedades relacionadas al sobrepeso, y la presión arterial. Como parte de esta encuesta, en Arequipa se aplicará a 1,300 hogares de 36,760.

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