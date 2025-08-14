Un músico de la Orquesta Sinfónica de Arequipa cayó a una profundidad de aproximadamente 2 metros en el escenario del Teatro Municipal, minutos antes del inicio de la sesión solemne por el 485 Aniversario de la Fundación Española de la ciudad. El accidente ocurrió debido a la inseguridad del tabladillo donde se instalaba la agrupación.

El trombista, recientemente fue incorporado a la orquesta, es un profesional proveniente de Lima, padre de familia. Tras su caída, fue auxiliado por personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa y trasladado de inmediato a un hospital, donde fue diagnosticado con luxación en el hombro y la muñeca. El impacto también dejó inservible su instrumento, valorizado en aproximadamente 4 mil 500 dólares.

Por su parte, el encargado de la orquesta, Josué Arhuiri, calificó el hecho como consecuencia de una “negligencia” y advirtió que pudo haber sido una tragedia mayor. “La preocupación ahora es garantizar su recuperación completa y la restitución de su herramienta de trabajo. La municipalidad debe asumir su responsabilidad”, señaló.

El gerente municipal, Pablo Salinas, se habría comprometido a dar seguimiento a la recuperación del músico y a reponer su instrumento musical.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Harol Loli, hará un informe oficial sobre lo ocurrido para determinar responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.

