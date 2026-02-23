Ante el riesgo de nuevos desbordes por las intensas lluvias, el puente de Villa Continental, ubicado en el distrito de Cayma, existe la necesidad de demoler esta estructura de manera preventiva para evitar mayores daños en la zona.

EL alcalde distrital, Juan Carlos Linares, señaló en RPP que la estructura resulta insuficiente frente al volumen de agua y escombros que desciende desde la quebrada ubicada en Cerro Colorado. Según detalló, años atrás se construyó un puente colindante en ese sector, sin embargo, la actual infraestructura en Villa Continental es angosta y de baja altura, lo que provoca que el caudal rebase su capacidad cuando se acumulan con escombros.

El burgomaestre precisó que la demolición responde a una recomendación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), como medida urgente para prevenir un nuevo colapso ante las lluvias previstas para esta tarde. Primero se harán los trabajos de descolmatación, debido al material acumulado.

La intervención debería ejecutarse hoy mismo para evitar que se repita una situación como la ocurrida ayer, cuando la quebrada El Chullo se desbordó y ocasionó severos daños. Sin embargo, debe evaluarse la necesidad del puente como una vía de comunicación.

En la urbanización Los Ángeles de Cayma, los trabajos de limpieza concluyeron el domingo; sin embargo, horas después la zona volvió a inundarse debido al colapso de los muros de contención de la quebrada El Chullo, tanto en Cayma como en Cerro Colorado.

EVACUACIÓN DE FAMILIAS

El panorama podría agravarse si continúan las precipitaciones con la misma intensidad, tal como advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De mantenerse el riesgo, las autoridades evalúan evacuar a las familias que habitan en la franja vulnerable. Solo en los distritos de Cayma, Cerro Colorado y Yanahuara, al menos 400 personas podrían verse obligadas a abandonar temporalmente sus viviendas como medida de prevención.

Al momento, la Municipalidad Provincial e Arequipa dispuso al personal y maquinaria para la limpieza en la vía.

