Tras llegar a un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), el Sindicato de Obreros Municipales de Arequipa (SOMA) retomó sus labores de recojo de residuos sólidos desde las 3:00 horas de hoy.

Marleny Llanos, secretaria general del SOMA, indicó que desde la noche siete compactadoras de la comuna de Arequipa salieron a realizar el recojo de residuos acumulados en las principales calles del Cercado, además de precisar que de todos los pedidos realizados, estos se resolvieron en parte.

Del total de mil obreros bajo el régimen laboral 728, cerca de 750 son afiliados al SOMA, no obstante la totalidad recibirá el bono único de 2 mil soles. En cuanto a la construcción de un local propio, el acuerdo establece que Gerencia Municipal deberá dar solución a este pedido.

Cabe señalar que la noche del martes, un grupo de obreros realizó una vigilia donde también se pedía la implementación de los Equipos de Protección Personal (EPPs), frente a esta situación la dirigente sindical expresó que desde enero no reciben nuevos equipos, “de enero a la fecha hay un faltante, en la mañana me he encontrado con el ingeniero del Comité de Servicio y Salud, me dice que en el transcurso de estos días deben estar resolviendo estos temas”, señaló.