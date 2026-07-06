Ocho meses de prisión preventiva cumplirán una mujer y su conviviente, investigados por el presunto ataque con un arma punzocortante que dejó gravemente herido a un obrero en el distrito de Paucarpata. La medida fue dictada mientras el Ministerio Público de Arequipa continúa con las investigaciones del caso.

La decisión fue adoptada por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, Juan Carlos Benavides del Carpio, quien ordenó el internamiento de Silvia Hareth Mazza (46) y Pedro Manuel Chire Chire (55) en el penal de Socabaya.

Durante la audiencia, el magistrado evaluó las pruebas presentadas por la Fiscalía, las cuales, según la investigación, vincularían a ambos con la agresión sufrida a Mario Hermógenes Ninataype Arapa, quien permanece hospitalizado debido a la gravedad de las heridas.

Según la investigación de la Fiscalía, el ataque ocurrió luego de un altercado verbal entre Silvia Hareth Mazza y su expareja. La mujer habría agredido a la víctima con un arma punzocortante y que contó con la presunta participación de su actual conviviente, Pedro Manuel Chire Chire.

Con la resolución judicial, ambos permanecerán recluidos en el establecimiento penitenciario de Socabaya durante ocho meses, plazo en el que el Ministerio Público deberá continuar con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.