Un nuevo incendio forestal volvió a suceder en el distrito de Chiguata la tarde del 4 de octubre y que se extendió hasta el día siguiente. Según la alcaldesa Gladys Ticona, habría sido provocado por agricultores que queman pastos para aplanar sus tierras. Con este hecho, ya son ocho los siniestros que afectaron a la jurisdicción en lo que va del año.

El fuego se extendió rápidamente por la vegetación seca, generando preocupación entre los pobladores y llegando hasta un sector del distrito de Miraflores. Pese a que se inició el sábado por la tarde, recién el personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), junto a efectivos del Ejército, miembros del Sernanp, serenazgo y trabajadores municipales, llegaron la tarde del domingo para controlar las llamas.

La alcaldesa de Chiguata confirmó que el incendio fue controlado, aunque advirtió que el fuego se reactivó por momentos debido al viento. Señaló que esta situación se repite cada temporada agrícola y pidió sanciones más severas para quienes prenden fuego sin control, ya que perjudican la vegetación.

“Este año aumentaron este tipo de incendios, se duplicaron. El año pasado fueron cuatro y ahora ya van ocho. Los agricultores creen que es una forma de limpiar sus chacras, pero están destruyendo el ecosistema y poniendo en riesgo vidas y la de otros, ya que el viento lo expande y se vuelve incontrolable”, declaró.