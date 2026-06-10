Un trabajador minero denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de un grupo de escolares y un docente de Educación Física en el sector de Ciudad de Dios, distrito de Yura, en la región de Arequipa.

La víctima, identificada como Christian Taruca Salazar, de 26 años, aseguró que el ataque ocurrió el último lunes entre el mediodía y la 1:00 p.m., cuando esperaba a su hermano cerca de una tienda tras visitar a un familiar.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según el testimonio de Taruca, el hecho se registró en una esquina cercana al colegio Thomas MC, a la altura del kilómetro 16 de la vía a Yura.

El joven relató que había consumido cerveza, aunque aseguró que no se encontraba en estado de ebriedad. Mientras esperaba a sus familiares observó el paso de un grupo de escolares que caminaba por la zona.

De acuerdo con su versión, algunos estudiantes comenzaron a insultarlo y provocarlo. Posteriormente, uno de ellos lo empujó y el resto se sumó a la agresión física.

Acusa a profesor de participar en el ataque

La denuncia señala que, durante el incidente, intervino un docente de Educación Física de la institución educativa.

Sin embargo, en lugar de detener la pelea, el profesor habría alentado a los escolares y luego participado directamente en la agresión.

Taruca aseguró que recibió puñetes en el rostro y golpes en distintas partes del cuerpo.

Perdió dos dientes y sufrió múltiples lesiones

Como consecuencia del ataque, el perforista perdió dos piezas dentales delanteras y resultó con lesiones en las costillas, golpes en la nariz y heridas en diversas partes del cuerpo.

Su hermano, quien se encontraba en los servicios higiénicos al momento de los hechos, acudió a defenderlo al percatarse de la agresión. Tras ello, los escolares y el docente se retiraron hacia el centro educativo.

Familiares acudieron al colegio

Los familiares de la víctima acudieron posteriormente al colegio para solicitar la identificación del docente involucrado y presentar la denuncia correspondiente.

Según denunciaron, inicialmente no recibieron información por parte de los representantes de la institución, incluso cuando efectivos policiales acudieron al plantel para requerir la identidad del presunto agresor.

Posteriormente, el docente habría sido identificado; sin embargo, hasta el momento el colegio no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Fue trasladado al hospital

Tras la agresión, Christian Taruca fue atendido inicialmente en la posta médica de Ciudad de Dios y luego referido al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades vienen investigando las circunstancias del hecho para determinar las responsabilidades correspondientes.

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