El Ministerio de Cultura destinó una partida de 330 mil soles para la elaboración del expediente de gestión y del expediente científico para postular al Complejo Arqueológico Toro Muerto, ubicado en Uraca-Corire, como Patrimonio Mundial de la Unesco.

El consejero regional James Posso informó que, una vez concluidos ambos documentos, serán remitidos a la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura para su evaluación.

“Se ha creado un comité de gestión, pero aún no se ha culminado el expediente. No podemos postular ante la Unesco si no contamos con el plan de gestión ni con el expediente científico”, señaló el consejero. Se prevé que ambos requisitos queden aprobados en diciembre.

Posso explicó que el proceso de postulación contempla la presentación de un solo bien patrimonial por año ante la Unesco. Destacó que este complejo tiene como principal fortaleza su importante concentración de petroglifos, lo que podría convertirlo en el primer sitio de este tipo en Sudamérica en obtener la declaratoria de Patrimonio Mundial.

Los grabados se encuentran en un área aproximada de 5 km y se estima que hay 2,600 rocas grabadas. los estudios indican que fue un centro ceremonial.