Los directivos de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, solicitaron ayer a la municipalidad distrital aplicar las sanciones contempladas en las ordenanzas vigentes contra las personas que arrojan basura en la vía pública. Pidieron utilizar las cámaras de vigilancia instaladas recientemente para identificar a los responsables.

Rubén Rojas, coordinador del Frente de Defensa de Andrés Avelino Cáceres, señaló que la acumulación de residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales problemas de la zona y que esta situación incluso ha repercutido en la disminución de las ventas de los comerciantes formales.

“Siempre hemos pedido a la municipalidad que haya un plan efectivo para erradicar la basura de la plataforma comercial. Existen cámaras y normatividad para sancionar y no se ve que se ejecuten esas sanciones”, señaló.

Rojas reconoció que parte de la responsabilidad recae en algunos comerciantes que dejan bolsas y desperdicios en las avenidas Vidaurrazaga y Andrés Avelino Cáceres. Los vendedores ambulantes son quienes generan la cantidad de residuos en la vía pública.

El dirigente recordó que los camiones recolectores recorren la plataforma comercial tres veces al día, aproximadamente a las 03:00, 08:00 y 14:00 horas. Sin embargo, afirmó que los residuos vuelven a acumularse pocos minutos después debido a las malas prácticas de algunas personas.

Ante esta situación, los representantes de la plataforma solicitaron que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero destine de manera permanente una unidad de recojo de residuos para atender la zona comercial.

“Hemos pedido a la municipalidad que destaque una unidad permanente, de las siete que le ha regalado el Estado, para que esté recogiendo los montículos de basura que los comerciantes llenan durante el día”, dijo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ES INSUFICIENTE

La municipalidad ejecutó hace una semana la jornada de limpieza y desinfección en diversos mercados y áreas libres de la plataforma comercial. No obstante, los comerciantes consideran que estas intervenciones resultan insuficientes para enfrentar un problema que se presenta todos los días.

“Se hace dos o tres veces al año y eso no es la solución. Necesitamos un plan permanente de recojo de residuos sólidos y sanción a los malos comerciantes que arrojan basura. Nosotros pagamos tributos”, recalcó Rojas.

El dirigente añadió que la imagen de suciedad afecta directamente la afluencia de compradores. Según indicó, muchos clientes evitan acudir a la plataforma debido a la acumulación de desperdicios en los exteriores de los mercados, aunque destacó que en el interior de los establecimientos se mantienen condiciones adecuadas de atención.

Por su parte, el subgerente de Limpieza Pública de la municipalidad, Carlos Rogelio, informó que apenas el 15% de los mercados de la jurisdicción cuenta con centros de acopio adecuados para el manejo de residuos sólidos.

Precisó además que diariamente se recolectan alrededor de 90 toneladas de basura en el distrito, siendo la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres el principal punto de generación por ser una zona comercial.

MALA PRÁCTICA

El alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, señaló que la acumulación de basura es consecuencia de las malas prácticas de algunos comerciantes y de la falta de centros de acopio internos en los mercados.

Afirmó que, pese a que los camiones compactadores realizan recorridos constantes, los residuos vuelven a ser arrojados a la vía pública.