Los pobladores de la Asociación de Pequeños Artesanos Comerciantes de la Villa de Socabaya protestaron hoy en la mañana frente al palacio municipal del distrito de Socabaya para exigir al alcalde Roberto Muñoz la culminación de la obra de agua y desagüe, que se encuentra paralizada hace cinco meses.

José Llerena, representante de la asociación, señaló que están viviendo en medio de zanjas abiertas en las calles y sin los servicios básicos desde 1985. “Tenemos silos en nuestras casas y no podemos estar así más tiempo. Con ese tema se excusan que no puede haber recojo de basura y no puede ingresar serenazgo”, señaló.

Los vecinos de la Villa de Socabaya están pidiendo a la Gerencia de Desarrollo Urbano que les den una solución, antes que termine la gestión del alcalde Roberto Muñoz. “Nuestros padres y abuelos han muerto, desde 1985 estamos buscando los servicios”, dijo.

Los pobladores están decididos a continuar con las protestas frente a la Municipalisdad Distrital de Socabaya hasta que solucionen el problema. “Nuestra protesta es justa. No tenemos servicios pero si basura acumulada”, apuntó.

Los trabajos comenzaron en mayo del 2024 y se paralizó el 31 de agosto del mismo año, dejando un 50 % de avance físico. El proyecto tenía un plazo de ejecución de seis meses con un presupuesto aproximado de ocho millones de soles.