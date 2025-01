La existencia de chats entre Duberly Otazu, gerente ejecutivo de Autodema, y Rosemary Vargas Centeno sentarían la evidencia de las irregularidades presentadas sobre la contratación de servicios de alimentación durante el Pasacalle Regional 2024, el cual se sustenta en un informe presupuestal de poco más de 50 mil soles y en el que se omiten servicios prestados, como los desayunos y polladas otorgados el 3 de agosto del año pasado.

El trabajador de la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG), Pedro Fuentes López, y hasta la presunta participación de la esposa del gobernador regional de Arequipa, Luz Marina Zeballos, forman parte de estos chats, donde Vargas Centeno exige el pago por los servicios que se contrataron fuera del marco legal de contrataciones con el Estado, al no existir órdenes de servicio.

Cabe precisar que la titular de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS), Jessica Apaza, fue designada como coordinadora general del Comité Organizador, conformado también por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), la Gerencia Regional de Educación (GREA), la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Oficina Regional de Administración y la Oficina de Imagen Institucional.

Pese a ser coordinadora general, en múltiples ocasiones Jessica Apaza negó desconocer sobre el reparto de desayunos y almuerzos a las delegaciones participantes, indicando que solo ve por lo realizado en su área.

INFORME ECONÓMICO

Diario Correo solicitó mediante acceso a la información pública el informe presupuestal del pasacalle regional, el cual fue remitido desde la GRDIS. Pese a que se repartieron desayunos y polladas a las delegaciones participantes, ninguno de estos conceptos se encuentra considerado dentro de dicho informe, en el cual se consigna un gasto total 50 mil 123 soles, además del apoyo hecho por empresas privadas.

Gastos como 40 mil 673 soles en hospedaje, 2 mil 250 soles en póliza de seguro, mil 500 soles en pago a miembros del jurado y mil 700 soles en alquiler de equipo de sonido, son parte de los servicios prestados en el pasacalle regional. A esto se le suma el servicio de planeamiento y coordinación de eventos públicos para el pasacalle, a través de la orden de servicio N.º 4632, del 22 de julio del 2024, se realiza un pago de 4 mil soles a Carlos Sánchez Salinas, exasesor del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

Sin embargo, este informe no considera el reembolso de mil 500 soles, por el alquiler de 600 sillas, a la persona de Jorge Antonio Soto Chuctaya, del Área Funcional de Servicios, aprobado mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración N.º 1319-2024-GRA/ORA, con fecha 29 de octubre del 2024.

Tampoco se incluye el rembolso a Luz Mery Pérez Dueñas por 3 mil 276 soles, por los refrigerios repartidos a los coordinadores (edecanes) del pasacalle, aprobado por Resolución de la Oficina Regional de Administración N.º 1227—2024-GRA/ORA, del 4 de octubre, y cuyo trámite se realizó a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo.

En cuanto al apoyo realizado por las empresas privadas, se consignan 4 mil unidades de bebidas de la empresa Grupo Gloria, mil kits de refrigerio (bebida energizante, botella de agua, galleta y otros) de la Compañía Minera Zafranal, 450 de botellas de agua de la empresa San Miguel y 2 mil aguas mineral de la empresa Piruw Quechua E.I.R.L. Agua Yanapaway.

CHATS QUE DELATAN

El jueves 2 de enero, a su salida de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el gerente de Autodema negó conocer al detalle la situación de las deudas que se dieron mientras era subgerente de Promoción Agraria de la GRAG, incluso negó conocer a Pedro Fuentes, no obstante, los chats sostenidos con Rosemary Vargas contradicen estas afirmaciones, “como quedaste con Pedro” es la respuesta del funcionario regional ante la persistencia de la denunciante.

Asimismo, hace una semana, dos escritos entre Vargas y el funcionario regional, pondrían en evidencia que Otazu mintió al señalar ante los medios de comunicación que conociera a Pedro Fuentes. “Moléstalo a Pedro” así como “con Pedro”, se lee en los chats.

Otro de los mensajes que implica aún más al actual gerente de Autodema, es uno donde se afirma que recibió las polladas. “El señor Pedro dice que no tiene que ver ya nada. Por favor yo necesito que me paguen. En parte el señor Pedro tiene razón, yo le di a usted, no a él así me dijo”, se observa entre las conversaciones entre Vargas y Otazu.

Ante este mensaje, antes del 12 de diciembre, Duberly Otazu deslindaría responsabilidad de la deuda. “Agricultura es responsable”, escribió. El 11 de diciembre nuevamente Otazu pide a Centeno conversar con Pedro. “Llámalo a Pedro por favor, estoy en reunión”, se lee.

Fuentes internas de la GRAG señalaron que Fuentes López asesora al actual gerente regional de Agricultura, Julio Herrera Ojeda, quien desde que se hizo cargo de la gerencia prefirió desentenderse de todo tipo de deudas y promesas dejadas por su antecesor, Abel Calderón, quien hace solo dos semanas, ante este medio negó tener participación alguna.

NOMBRE CONOCIDO

En estos chats también se hace mención de “Luz Marina”, quien se trataría de la presidenta del Comité de Damas, Luz Marina Zeballos Patrón, quien en octubre del año pasado fuera señalada por representantes de las Ollas Comunes de sostener una deuda de 20 mil soles por los desayunos preparados para las delegaciones del pasacalle.

“Dile en mensaje que le dirás a la señora Luz que no te está cumpliendo”, escribe Otazu el 5 de diciembre a Vargas Centeno. Por otro lado, en los chats entre Rosemary Vargas y Pedro Fuentes, la denunciante también menciona este nombre. “Mejor iré a hablar nomas con la señora Luz Marina porque ella también se comprometió y no está cumpliendo nada de lo que me dijo”, se escribió.

