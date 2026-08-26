Juan Gabriel Aguirre Cáceres, investigado por la muerte del reportero gráfico Heiner Aparicio Ojeda, salió en libertad luego de permanecer menos de cuatro meses en el penal de Socabaya. El Poder Judicial dispuso el cese de los siete meses de prisión preventiva que se habían dictado en su contra por el presunto delito de homicidio culposo.

La decisión fue emitida el 21 de agosto por un juzgado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que ordenó su excarcelación y le impuso comparecencia con restricciones. Para recuperar su libertad, Aguirre Cáceres pagó una caución económica de 10 mil soles y deberá cumplir reglas de conducta y pagar.

Cabe recordar que al inicio de la investigación, el acusado hizo un depósito de 53 mil soles.

FAVORECIDO CON LEY “PROCRIMEN”

La defensa del investigado solicitó el cese de la prisión preventiva después de que Aguirre Cáceres se acogiera a la figura de la confesión sincera, mecanismo que puede permitir una reducción de la pena.

Con esta medida, según la argumentación presentada ante el juzgado, la posible pena que recibiría pasó de 6 años a 4 años y 1 mes.

Cabe recordar que con las llamadas “procrimen”, la norma cambio para que la prisión preventiva solo se dicte para los delitos con prognosis de pena mayor a 5 años y en este caso, al quedar por debajo de los 5 años, ya no se cumpliría uno de los requisitos establecidos por la ley para mantener una prisión preventiva.

La Fiscalía pudo cuestionar la aplicación de la confesión sincera si consideraba que no correspondía. Sin embargo, al no lograr desvirtuar su aplicación, el juzgado determinó que ya no se cumplían las condiciones para mantener al investigado en prisión preventiva.

ACCIDENTE

El caso se remonta a la noche del 6 de mayo, cuando Heiner Aparicio Ojeda y José Mamani (El Pepe) se encontraban en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Paucarpata, cambiando la llanta de un vehículo.

En ese momento fueron atropellados por un automóvil. Aparicio murió como consecuencia del impacto, mientras que Mamani resultó herido.

Tras el accidente, el conductor huyó del lugar. Al día siguiente acudió a la comisaría y se presentó ante la Policía, asegurando que conducía el vehículo de un tercero y que se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente, tras su detención, decidió guardar silencio.

Durante el proceso judicial y luego de que se dictara la prisión preventiva, Aguirre Cáceres se acogió a la confesión sincera.

FAMILIA CUESTIONA LIBERACIÓN

La decisión judicial generó indignación entre los familiares de Heiner Aparicio, quienes cuestionaron que se haya dispuesto la liberación del investigado en tiempo récord, durante el fin de semana.

Los deudos señalaron que no fueron notificados oportunamente de la audiencia o decisión y consideraron injusta la medida, debido a que se trata de la muerte de una persona que era padre de cuatro hijas menores de edad.

Los familiares exigieron que las investigaciones continúen de manera transparente y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el atropello y la posterior fuga del conductor.