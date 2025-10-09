Durante las conferencias que tuvo la Feria Internacional del Libro (FIL) Arequipa, se presentó el libro “Yura 150 años, tierra de cal, termas y patrimonio vivo”. La ceremonia contó con la participación de la alcaldesa Mirtha Ruelas Casillas, el autor Sergio Salas Yaro, y el director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Alfredo Herrera Flores.

La obra, estructurada en siete capítulos, funciona como un completo reportaje a Yura, explorando su geografía singular, su fundamental patrimonio geológico, la evolución política y, sobre todo, sus atractivos turísticos y culturales.

El texto resalta los templos coloniales, las antiguas festividades y, por supuesto, sus célebres aguas termales, consideradas parte vital de su “patrimonio vivo”. “Yura tiene su historia, su tradición y su cultura”, afirmó la alcaldesa Ruelas, destacando que la presentación de este documento en la FIL es un testimonio de la apuesta de la gestión municipal por la educación y la revalorización cultural.

El libro será distribuido sin costo en diversas bibliotecas e instituciones educativas.