La desatención del Estado en muchas jurisdicciones de la región en cuanto al mantenimiento de las carreteras, nuevamente se repite. En este caso, pobladores y profesores se convirtieron en obreros por algunas horas para reparar la carretera que pertenece al distrito de Tuti en la provincia de Caylloma.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, la vía, deteriorada por años, presenta forados peligrosos que ponen en riesgo la seguridad de los que transitan por la zona. Los docentes que realizan viajes frecuentes entre Caylloma a Arequipa y viceversa deben atravesar estos tramos para cumplir con su labor.

Ante la inacción de la autoridad regional, los docentes decidieron tomar cartas en el asunto y con herramientas en mano rellenaron los agujeros con piedras, como una medida provisional.

“Ni el Gobierno regional, ni la mina que saca recursos en esta zona, arreglan la carretera. Nosotros como profesores nos vemos obligados a arreglarla, ya que viajamos a Arequipa y viceversa. Muchas veces viajamos de noche y es muy peligroso”, escriben los docentes.

SIN ATENCIÓN

El alcalde del distrito de Tuti, Trifón Yanque Flores, afirmó que más de 4 mil personas de los distritos de Chivay, Caylloma, Tisco y Sibayo se ven directamente afectadas por el mal estado de las carreteras. Esta situación se repite en aquellos que necesitan viajar a otras localidades cercanas, como Orcopampa, en la provincia de Castilla.

El alcalde distrital de Caylloma, Juan Delgado Lacacta, informó a Correo que si bien esta vía no pertenece a su jurisdicción, no se hacen los mayores esfuerzos para el mejoramiento en las vías principales. Agregó que el GRA no está tomando en cuenta al distrito debido al proceso de arbitraje que se tiene la carretera Vizcachani - Caylloma. Espera que estos meses se resuelva.

MÁS

Juan Delgado indicó que también falta mantenimiento en el tramo Orcopampa - Caylloma, olvidado por más de 20 años.