La colocación de propaganda electoral en postes de alumbrado público no solo constituye una infracción a la normativa electoral, sino que representa un riesgo eléctrico para el personal que instala y para la población en general, poque podría generar un corte de servicio eléctrico.

La empresa eléctrica Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) exhortó a los partidos políticos a respetar la Resolución N.º 0112-2025-JNE, reglamento que prohibe el uso de infraestructura eléctrica para fines proselitistas. Recordó que los postes forman parte de redes energizadas que operan bajo el Código Nacional de Electricidad, por lo que cualquier manipulación indebida puede provocar cortocircuitos y generar interrupciones del servicio eléctrico que afecten a la población.

Desde el punto de vista técnico, la instalación de banners, afiches o paneles implica trepar o sujetar estructuras metálicas y trabajar a escasa distancia de conductores de media y alta tensión. En estas condiciones, el riesgo de electrocución es alto, especialmente si no se cuenta con equipos de protección ni capacitación especializada. El peligro se incrementa durante la temporada de lluvias, ya que la humedad y las precipitaciones pluviales facilitan la conducción eléctrica.

RETIRAN PROPAGANDA EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

En paralelo, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero retiró hoy al menos 100 letreros, carteles y otros elementos de publicidad electoral, académica, musical y comercial instalados en espacios públicos del distrito.

Retiran propaganda electoral de espacios públicos (Foto: Municipalidad de José Luis Bustamante)

Las intervenciones se realizaron en espacios públicos como la Av. Hartley, Av. Pizarro, Av. Lambramani, Av. Porongoche, Av. Dolores, Urb. Santa Catalina, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Colón y Av. Caracas, con el objetivo de preservar el orden y el ornato del distrito.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 022-2025, está prohibida la colocación de propaganda de cualquier tipo en postes y espacios aéreos, ya que además de vulnerar la normativa, afecta el ornato urbano y la seguridad pública.

