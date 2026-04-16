Arequipa: ratifican 20 años de cárcel a mujer que dopaba a víctimas para robar

La Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia de 20 años de prisión contra Thania Marín Y., quien captaba a hombres por redes sociales, los dopaba y luego les robaba sus pertenencias en Arequipa.

La mujer, que se hacía llamar “Daniela”, utilizaba plataformas digitales para contactar a sus víctimas. Tras ganarse su confianza, las citaba para consumir licor y, en ese contexto, les hacía ingerir benzodiacepinas sin que lo notaran, dejándolos inconscientes.

Uno de los casos que permitió su condena ocurrió el 31 de octubre de 2023. La víctima, identificada como C.N.P., aceptó reunirse con ella en el Cercado de Arequipa. Luego de beber alcohol adulterado, perdió el conocimiento y despertó sin sus objetos de valor.

Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, luego de un mes, Marín fue intervenida junto a su pareja, Jesús Vega E., tras una pelea en una vivienda del distrito de Paucarpata. Durante la intervención policial, encontraron el celular y documentos del agraviado, además de blísteres de benzodiacepinas, lo que resultó clave para vincularla con el robo.

En primera instancia, el Poder Judicial la condenó a 20 años de prisión por robo agravado. Sin embargo, tras la apelación de la sentenciada, en segunda instancia, sus argumentos fueron rechazados y se ratificó la condena, así como el pago de 2 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.