La región Arequipa captó 376 millones de soles durante los primeros meses de 2026 por conceptos vinculados a la actividad minera, según reportes difundidos por Rumbo Minero. Este monto forma parte de los 3,057 millones de soles transferidos a nivel nacional por canon minero, regalías y otros derechos.

Del monto total distribuido a nivel nacional, 2,212 millones de soles corresponden al canon minero, mientras que las regalías mineras legales y contractuales superaron los 808 millones de soles entre enero y marzo. En tanto, los ingresos por derecho de vigencia y penalidad de concesiones mineras, relacionadas a actividades de exploración y explotación, alcanzaron los 36 millones de soles hasta febrero de este año.

En el ranking de regiones, Arequipa se ubica en el segundo lugar en recepción de transferencias, solo por detrás de Áncash, que recibió 621 millones de soles. Le siguen Moquegua con 334 millones y Tacna con 311 millones. Los recursos fueron transferidos al Gobierno Regional de Arequipa, municipalidades provinciales, distritales, la Universidad Nacional de San Agustín, entre otros.

De acuerdo con el mismo reporte, las cuatro regiones mencionadas concentran el 53.8% del total de recursos transferidos a nivel nacional, lo que evidencia la alta dependencia de los ingresos mineros en determinadas zonas del país.