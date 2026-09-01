El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto Público con un aumento superior al 3% respecto al 2026. Una vez aprobado por el Poder Legislativo, se oficializarán los montos asignados.

EJECUTIVO NACIONAL

Entre los proyectos de envergadura para Arequipa, el documento enviado por el Ejecutivo no contempla recursos para la represa Arapa-Ccota (ex Yanapuquio). En el presupuesto 2026 se había consignado un millón de soles, pero en enero solo se transfirieron 600 mil soles, cifra que luego se actualizó a 3 millones 424 mil soles en agosto.

En contraste, el hospital Goyeneche recibirá 30 millones de soles. Sin embargo, cabe recordar que en 2026 se había previsto una asignación de 28 millones 415 mil soles, la cual se redujo durante el año hasta poco más de 6 millones.

Otros proyectos sí cuentan con partidas importantes:

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur): 300 millones de soles.

Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) PNP La Joya: 47 millones 646 mil soles.

Ampliación del Penal de Socabaya: 53 millones 590 mil soles.

GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno Regional de Arequipa tendrá un presupuesto proyectado de 3 mil 96 millones de soles, lo que representa un incremento de 228 millones respecto al 2026.

Gastos corrientes: 2 mil 354 millones de soles, 127 millones más que este año.

Gastos de capital (proyectos de inversión): 742 millones de soles, con una mejora de 101 millones respecto al 2026.

GOBIERNOS LOCALES

Los gobiernos locales también verán un aumento significativo. En 2026 recibieron 1,934 millones de soles; para 2027 la cifra ascenderá a 2,545 millones.

La Municipalidad Provincial de Arequipa será una de las más beneficiadas, con un incremento de 97 millones de soles, alcanzando un total de 291 millones 805 mil soles.