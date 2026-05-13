Arequipa recibirá presupuesto internacional para reforzar atención contra la diabetes

La región Arequipa fue incorporada al proyecto nacional orientado a reforzar la prevención y atención de la diabetes mellitus en los establecimientos del primer nivel de salud. La iniciativa es promovida por la Organización Panamericana de la Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud del Perú, y busca mejorar la capacidad de respuesta frente a las enfermedades no transmisibles en diversas regiones del país.

El programa contará con un financiamiento de 1.5 millones de dólares, monto que será distribuido entre siete regiones priorizadas. Los recursos estarán destinados a optimizar la atención integral de pacientes con diabetes, fortaleciendo los servicios médicos y las estrategias de prevención en centros de salud del primer nivel de atención.

Tras una evaluación técnica realizada por especialistas de la OPS/OMS Perú junto con autoridades sanitarias regionales, se definió que las intervenciones en Arequipa se concentrarán en los distritos de Ocoña y Samuel Pastor en la provincia de Camaná, pertenecientes a las Redes Integradas de Salud (RIS). En estos sectores se ejecutarán las principales acciones durante un periodo de tres años.

Entre las medidas previstas figura la modernización de laboratorios, entrega de equipos biomédicos y computadoras, capacitación constante para el personal sanitario y fortalecimiento de los sistemas de información. Además, se impulsarán campañas de prevención, detección temprana y acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

Según la Gerencia de Salud, el proyecto permitirá mejorar la capacidad de atención en los establecimientos de salud y reducir las complicaciones asociadas a la diabetes.