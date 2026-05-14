El París Saint-Germain se proclamó este miércoles campeón de la liga francesa por decimocuarta vez en su historia, al imponerse por 0-2 al Lens, segundo clasificado, a falta ya de una sola jornada para el final del torneo.

El Paris Saint-Germain no necesitó un partido brillante ni un caudal ofensivo apabullante para proclamarse este miércoles campeón de la liga francesa con una victoria definitiva en Lens, entre las paradas magníficas e indispensables de Matvei Safonov y la pegada de Kvicha Kvaratskhelia a la media hora e Ibrahim Mbaye en los instantes finales.

El tercer campeonato de la liga francesa de Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, supone el décimo título de trece posibles del entrenador español al frente del equipo francés, en el que suma una Liga de Campeones, dos Copas y tres Supercopas de Francia y una de Europa hasta ahora.

En esta campaña, aparte de sentenciar este miércoles la ‘Ligue 1’, en el pulso que ha sostenido de principio a fin con el Lens, también ha sido campeón de la Supercopa de Francia, por 6-3 frente al Marsella el pasado mes de enero, y de Europa, en agosto en los penaltis ante el Tottenham, pero fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia por el París FC. Ha ganado tres de los cuatro títulos disputados hasta ahora en este curso.

Aún tiene pendiente la final de la Liga de Campeones del próximo 30 de mayo, sábado, en Budapest contra el Arsenal, en la que defenderá el trofeo de la máxima competición europea conseguido la pasada temporada por un 5-0 en la final contra el Inter de Milán.

En 2024-25, además de dominar el continente, el PSG de Luis Enrique ganó cuatro de los cinco títulos por los que compitió. Sólo le faltó el Mundial de Clubes en Estados Unidos, con la final perdida por 3-0 con el Chelsea. Pero se impuso en el resto: tanto en la liga, la Copa y la Supercopa de Francia como en la citada Liga de Campeones.

En 2023-24, en el año de su llegada a la entidad, al técnico español le faltó la Champions, en la que fue eliminado en las semifinales, una vez que conquistó los otros tres torneos por los que compitió: de nuevo liga, Copa y Supercopa de Francia.