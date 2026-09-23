Hace tres semanas, un estudiante de 21 años sufrió un grave accidente que pudo haberle costado la vida, llegó al hospital Honorio Delgado Espinoza con la tráquea completamente seccionada por un accidente de tránsito con un cable suelto y la oportuna cirugía de emergencia que realizaron los médicos especialistas del nosocomio regional, permitió reconstruirle el conducto y salvarle la vida. Después de una evolución favorable, el joven recibió el alta y continuará su recuperación con evaluación médica.

Jesús Q. M. ingresó al nosocomio con múltiples traumatismos y una insuficiencia respiratoria severa. La ruptura de la tráquea, el tubo que conecta la laringe con los bronquios y permite el paso del aire hacia los pulmones, fue atendida por los especialistas de los servicios de Cirugía de Tórax y Cardiovascular así como de Cirugía de Cabeza y Cuello y Anestesiología.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Uno de los especialistas explicó que el momento más delicado fue acceder a la zona lesionada y localizar los extremos de la tráquea para proceder con la reparación. Debían avanzar cuidadosamente entre los tejidos del cuello, pero también actuar con rapidez para evitar que la falta de oxígeno provocara daño cerebral.

El equipo logró unir los extremos del conducto seccionado y restablecer el paso del aire. Según los especialistas, sin no se hubiese intervenido oportunamente, existía el riesgo de que la sangre obstruyera la vía respiratoria e impidiera que llegara suficiente aire a los pulmones, lo que habría ocasionado la muerte del paciente.

Tras la operación, el estudiante permaneció hospitalizado y evolucionó favorablemente, el viernes de la semana pasada fue dado de alta y continuarás su recuperación de manera ambulatoria. Hasta el momento el paciente no presenta complicaciones ni estrechamiento en la zona reconstruida. su evolución es favorable.