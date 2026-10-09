El Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) ejecutaron este viernes 9 de octubre la recuperación de 5,900 m² de las explanadas Norte y Occidente del estadio Melgar, ubicado en el Barrio IV Centenario, en el Cercado de Arequipa, además de los servicios higiénicos de varias puertas del recinto. Los espacios estuvieron ocupados durante casi cuatro años por Ricardo Guillermo del Carpio Linares.

El viceministro de Gestión Institucional del Minedu, José Alemán Nakamine, estuvo presente en la diligencia judicial, que contó con apoyo policial. Explicó que se trata de una propiedad del IPD y que se realizó un trabajo conjunto para ordenar el desalojo, con el objetivo de que las áreas recuperadas sean destinadas exclusivamente al deporte.

“Estos espacios son para deporte y se va a hacer un proyecto de inversión para mejorar el recinto. Modernizarlo no solo para partidos, sino también para campeonatos de diversas disciplinas”, sostuvo Alemán.

Por su parte, la presidenta del Consejo Regional del Deporte – IPD Arequipa, Glissolym Montaño Condori, explicó que el ocupante subarrendó los espacios a más de 300 comerciantes y afirmó que el contrato terminó y no será renovado. Frente al pedido de los negociantes, quienes solicitaron que no se alquile a otro grupo o asociación, Montaño Condori aseguró que “no se va a rentar a nadie”, pues solo será usado para el deporte.

“Este espacio es para el deporte, no se va a rentar a nadie, no tenemos conversaciones con nadie, no tenemos contrato con nadie y no se va a rentar”, señaló.

Asimismo, Glissolym Montaño informó que hay otros dos predios en proceso de recuperación, entre ellos el Kartódromo y uno en Camaná.

ORDEN JUDICIAL

La medida se sustenta en la Resolución N.º 26, mediante la cual declara ejecutoria la Sentencia N.º 100-2023-6JCE, dictada el 11 de setiembre de 2023, que ordena el desalojo de los stands comerciales instalados en la zona norte del estadio Melgar desde noviembre de 2022.

El caso se remonta a noviembre de 2022, cuando el Consejo Regional del Deporte de Arequipa-IPD suscribió con Ricardo Guillermo del Carpio Linares el Contrato de Arrendamiento N.º 020-2022-CRD/IPD-AREQUIPA, por un plazo de 48 días —del 28 de noviembre de 2022 al 15 de enero de 2023— para el uso de las instalaciones exteriores de las explanadas Norte y Occidente, y de los servicios higiénicos de las puertas 1, 4, 5 y 6 del estadio, con motivo de un evento temporal.

Vencido el contrato, el IPD requirió en reiteradas oportunidades la devolución de las áreas, pero el demandado ignoró todos los requerimientos y continuó en posesión del bien, lo que motivó la demanda de desalojo por ocupación precaria.

Recuperan explanadas norte y occidente del estadio Melgar, ubicado en el Cercado de Arequipa. (Foto: Graciela Fernández/@photo.gec)

Recuperan explanadas norte y occidente del estadio Melgar, ubicado en el Cercado de Arequipa. (Foto: Graciela Fernández/@photo.gec)

Recuperan explanadas norte y occidente del estadio Melgar, ubicado en el Cercado de Arequipa. (Foto: Graciela Fernández/@photo.gec)

Recuperan explanadas norte y occidente del estadio Melgar, ubicado en el Cercado de Arequipa. (Foto: Graciela Fernández/@photo.gec)

Recuperan explanadas norte y occidente del estadio Melgar, ubicado en el Cercado de Arequipa. (Foto: Graciela Fernández/@photo.gec)