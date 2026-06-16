Los casos de sarampión en Arequipa aumentaron de 16 a 24 durante el último fin de semana, luego de que se confirmaran ocho nuevos contagios mediante pruebas especializadas que se procesaron en el Instituto Nacional de Salud (INS) en Lima. El incremento representa la mitad de los casos que ya se tenían registrados hasta la semana pasada.

El gerente regional de Salud, Walter Oporto, informó que los nuevos resultados corresponden a muestras que aún estaban pendientes de confirmación por métodos de anticuerpos. El funcionario precisó que los 24 pacientes no han presentado complicaciones y que, en su mayoría, ya se encuentran de alta. Sobre los ocho nuevos casos, indicó que se trata principalmente de jóvenes, aunque se espera la actualización completa de los rangos de edad. En general, la mayor parte de contagios corresponde a personas de entre 10 y 30 años.

De acuerdo con el seguimiento epidemiológico hecho a los casos positivos, siete pacientes tenían antecedente de procedencia de Puno, por lo que son considerados importados, el resto son autóctonos; es decir, contagios ocurridos dentro de la región Arequipa.

Respecto a las acciones que realiza eL sector, el funcionario señalo que se mantienen las acciones de cerco epidemiológico en las zonas donde se reportaron contagios. Este trabajo consiste en buscar posibles nuevos pacientes entre familiares, contactos cercanos y vecinos de las personas diagnosticadas.

Además, las brigadas continúan con la vacunación para inmunizar a por lo menos 32 mil personas; sin embargo, estimó que esa cifra podría ser superada. Por ello, se solicitó un nuevo lote de 60 mil vacunas, aunque actualmente todavía habría un stock aproximado de 10 mil dosis para continuar con la inmunización y contrarrestar el brote de sarampión.

VIDEO RECOMENDADO