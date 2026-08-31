Arequipa: Rehabilitarán el tránsito vehicular en la Av. Parra con señalización pendiente

El subgerente de Obras Públicas y Edificaciones Privadas de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Alex Quicaño, informó hoy que terminaron los trabajos de asfaltado de la avenida Parra y anunció que la vía será reabierta mañana desde las 06:00 horas al tránsito vehicular. Precisó que aún se realizarán labores de limpieza en el tramo comprendido entre el puente Bolívar (Fierro) y el puente San Isidro, antes de habilitar completamente el paso.

Quicaño explicó que la señalización vial será ejecutada durante la noche y deberá quedar concluida en un plazo de dos días. “Falta la limpieza, mañana lo están aperturando y en dos días se va a terminar la señalización, trabajo que se realizará en la noche”, señaló hoy el funcionario.

Afirmó que la obra de 2 millones 354 mil soles registró un retraso debido a la demora en la llegada del líquido asfáltico, por el cierre en la carretera Panamericana Sur. “El miércoles de la semana pasada llegó y asfaltaron”, explicó Quicaño.

Respecto a los trabajos viales que se ejecutan en el sector de Vallecito (Cercado), el funcionario aseguró que estos se encuentran dentro de los plazos establecidos. Precisó que las calles Paz Soldán y 28 de Julio, esta última conectada con la avenida La Marina, continúan en ejecución y se prevé que estén culminadas en dos semanas.