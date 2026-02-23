El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) solicitó al Ejecutivo nacional un presupuesto total de 8 millones de soles, de los cuales, según el gerente general, Berly González 3.5 millones de soles son para Agricultura y 4.5 millones para transportes, con el fin de reparar las carreteras y puentes.

El gerente detalló los daños en los sectores Agricultura, Salud, Vivienda y Transportes a los ministros del Midagri, MTC, Defensa y Vivienda en la sede del Gobierno Regional de Arequipa.

Según el gobernador Rohél Sánchez, mañana martes, se debe dar el decreto supremo para la declaratoria de emergencia, inmediatamente después de la juramentación del gabinete del presidente José María Balcázar.

DAÑOS EN AGRICULTURA

En la provincia de Arequipa, en la Cuenca del Chili Regulado, se reportaron 40 mil metros de canales de regadío afectados, 30 metros destruidos, 30 bocatomas colapsadas y 300 metros de defensas ribereñas erosionadas. Además, 6 mil hectáreas de cultivos resultaron afectadas y 349 hectáreas se perdieron, perjudicando a unos 6 mil agricultores.

En la cuenca de Chili no Regulado se registraron 961 metros de canales colmatados, seis bocatomas afectadas y una destruida. También se contabilizan 10 hectáreas afectadas y 27 hectáreas perdidas.

En el distrito de Vítor se destruyeron tres bocatomas, se erosionaron 300 metros de defensa ribereña y se reportan 20 hectáreas de cultivo perdidas.

En la provincia de Camaná hay 1,672 metros de defensas ribereñas destruidas y más de 4,500 metros erosionados. Asimismo, 50 hectáreas resultaron afectadas y 73 hectáreas se perdieron, por lo que se ha solicitado la declaratoria de emergencia.

En Caravelí se reportaron 1,836 metros de canales afectados, 60 metros destruidos, 41 bocatomas dañadas, 200 metros de defensas ribereñas destruidas y 32 hectáreas perdidas.

En Castilla hubo 1,800 metros de canales afectados; en Condesuyos reportaron 1,926 metros de canales dañados, 80 metros destruidos y 10 hectáreas perdidas; mientras que en La Unión se contabilizaron 150 metros de defensas ribereñas destruidas, 3,473 metros erosionadas, 8.1 hectáreas afectadas y tres hectáreas perdidas. En Caylloma hay 53 hectáreas afectadas.

DAÑOS EN SALUD

En el sector Salud, las lluvias provocaron filtraciones en el Hospital Goyeneche en las áreas de Cardiología, Obstetricia y el Centro de Imágenes; y en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en la UCI pediátrica, UCI de adultos, Laboratorio de emergencia y Psiquiatría.

En el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) se reportaron filtraciones en ambientes del primer y segundo nivel.

En la Red de Salud Arequipa-Caylloma se reportaron 25 establecimientos afectados (8 puestos y 17 centros de salud), principalmente por filtraciones, aunque continúan operativos. En la Red Camaná-Caravelí hubo cinco establecimientos afectados, y en la Red Castilla-Condesuyos-La Unión se reportaron daños en un hospital y cuatro centros de salud.

AFECTACIÓN EN VIVIENDA

En el sector Vivienda, el balance regional señala 4,665 personas afectadas, 81 damnificadas, 13 viviendas destruidas y 31 inhabitables. La mayor afectación se concentra en la provincia de Arequipa, donde el reporte del COER registra 1,223 personas afectadas, 13 damnificadas, cuatro fallecidos, 716 viviendas afectadas y nueve inhabitables.

Sin embargo, cabe precisar que en la región suman al menos 5 fallecidos a causa de las lluvias, incuyendo al ciudadano distribuidor de helado en la provincia de Caravelí (Juan Carlos Mamani Chauana)quie fue arrastrado por el lodo, cerca a un centro minero.

Entre las zonas impactadas en Arequipa figuran los distritos de en Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Alto Selva Alegre y el Cercado.

Calles y carreteras de diferentes provincias de la región fueron afectadas (FOTO: Omar Cruz)

Como medida preventiva, se habilitó el Campo Ferial Cerro Juli con capacidad para albergar hasta mil familias. No obstante, aún se requieren carpas, alimentos, abrigo y frazadas para asistir a quienes perdieron o vieron inundadas sus viviendas.

DAÑOS EN TRANSPORTES

En este sector se registró carreteras afectadas en diferentes tramos de al menos cuatro provincias como Arequipa, Condesuyos, Castilla y Caylloma.

Entre los requerimientos presentados a los ministerios se encuentran seis excavadoras, 12 volquetes, seis cargadores frontales, combustible (80 galones diarios por 15 días), dos camas bajas para transporte de maquinaria, mangueras y tuberías HDP para rehabilitar canales, además de herramientas como palas, picos y carretillas.

También se requiere antibióticos, vitaminas y pacas de alimento para ganado, chalecos impermeables para animales, contratación de personal o apoyo institucional para acceder a zonas aisladas, y movilidad para el monitoreo de emergencias.

Se requiere una evaluación de las quebradas para recuperar la reducción de las fajas marginales y encausar las defensas ribereñas.

