Dos turistas de nacionalidad alemana fueron rescatados luego de extraviarse mientras recorrían la ruta hacia el Oasis de Sangalle, uno de los principales atractivos turísticos del Valle del Colca, tras un trabajo conjunto de varias instituciones locales de Arequipa.

Los visitantes, identificados como Marcel M. (28) y Anna-L. B. (24), se apartaron del camino establecido la tarde del 9 de julio. La alerta por su desaparición se activó cerca de las 7:00 p.m., lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que involucró a la Municipalidad Provincial de Caylloma, AUTOCOLCA, la Subprefectura de Tapay, el Serenazgo de Tapay y la Policía Nacional del Perú de Cabanaconde.

Tras varias horas de rastreo, el equipo de rescate logró ubicar a los turistas y trasladarlos de forma segura hasta la posta médica de Cabanaconde, donde recibieron atención preventiva.

De acuerdo con el personal de salud, ambos solo presentaban un cuadro leve de deshidratación y se encontraban fuera de peligro.

Frente a ello, las autoridades locales hicieron un llamado a los turistas nacionales y extranjeros a respetar las rutas señalizadas, informar previamente sus itinerarios de viaje y evitar desviarse de los caminos autorizados, a fin de prevenir nuevos incidentes durante las visitas al Valle del Colca.