Arequipa: restringen el tránsito entre La Marina y Av. Juan de la Torre por derrame de aceite

El derrame de una considerable cantidad de aceite vehicular obligó a restringir el tránsito en la parte baja de la avenida Juan de la Torre y la Av. La Marina, a la altura del puente Grau, en Arequipa.

La presencia del aceite sobre la calzada representa un riesgo para los conductores, debido a que podría provocar que los vehículos pierdan adherencia y terminen despistándose o chocando.

Ante esta situación, la Municipalidad Provincial de Arequipa dispuso el cierre temporal del tramo afectado y los inspectores de tránsito realizan el desvío de los vehículos hacia otras rutas.

Desde la Municipalidad recomendaron a los conductores evitar la zona, utilizar vías alternas y respetar las indicaciones de los inspectores, mientras se realizan los trabajos para retirar el aceite de la pista y restablecer el tránsito con seguridad.