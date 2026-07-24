Con el tradicional paseo de la Bandera del Perú y el izamiento del Pabellón Nacional, Arequipa inició hoy las actividades oficiales por el 205 Aniversario de la Independencia del Perú. La ceremonia se desarrolló en la Plaza de Armas y reunió a las principales autoridades de la región.

El acto central estuvo a cargo del gobernador regional, Rohel Sánchez, quien izó el Pabellón Nacional en homenaje a la Patria. Durante la ceremonia también se recordó la proclamación de la Independencia del Perú, realizada el 28 de julio de 1821 por el general José de San Martín en Lima.

Previamente, las autoridades y asistentes realizaron el juramento de fidelidad a la bandera, como muestra de respeto y compromiso con los símbolos patrios, para luego entonar el Himno Nacional.

Posteriormente el izamiento de la bandera de Arequipa estuvo a cargo de la alcaldesa de la provincia, Ruccy Oscco.

La ceremonia protocolar fue organizada por la III División del Ejército. Tras el homenaje en la Plaza de Armas, las autoridades se trasladaron a la Basílica Catedral de Arequipa para participar en la tradicional Misa y Te Deum.

Las actividades oficiales por Fiestas Patrias continuarán con la Sesión Solemne programada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde se desarrollará el acto protocolar conmemorativo por el aniversario de la Independencia del Perú.