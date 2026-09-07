Un robot humanoide se robó las miradas durante el desfile realizado en la Plaza de Armas de Arequipa. Se trata de una tecnología que, en los próximos años, podría convertirse en una herramienta clave para intervenir en zonas de alto riesgo, realizar labores de rescate y explorar áreas peligrosas sin poner en peligro vidas humanas.

La iniciativa es impulsada por la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y se presentó ayer en el marco de las actividades por su aniversario. A través de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, la casa de estudios busca desarrollar prototipos y aplicaciones basadas en el robot humanoide Unitree G1 EDU Ultimate U6, orientadas a atender necesidades reales de la población.

ROBOT PARA DIFERENTES ÁREAS

El docente Juan Carlos Cuadros explicó que el equipo será utilizado en proyectos académicos, investigaciones y programas de posgrado para generar soluciones tecnológicas con impacto social. Una de las primeras líneas de trabajo está enfocada en la atención de emergencias, ya que estos robots pueden ingresar a espacios peligrosos, recopilar información y transmitirla en tiempo real a los especialistas antes de que los equipos de rescate intervengan.

Las aplicaciones también alcanzan al sector minero, donde este tipo de tecnología podría operar en áreas de difícil acceso o con condiciones adversas para los trabajadores. Según Cuadros, robots humanoides y cuadrúpedos pueden realizar tareas de reconocimiento del terreno y evaluación de riesgos antes del ingreso de personal.

La UCSM también mantiene coordinaciones con el Ejército para explorar posibles usos de esta tecnología. El objetivo es desarrollar prototipos funcionales y obtener resultados concretos en un plazo aproximado de dos años.

Además de las aplicaciones industriales y de emergencia, el especialista destacó que el robot cuenta con una plataforma de programación abierta que permite adaptarlo a múltiples funciones. Entre ellas figuran servicios de asistencia, acompañamiento de adultos mayores y atención a estudiantes y visitantes dentro del propio campus universitario.