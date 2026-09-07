Como si de una predicción se tratara, muchos analistas, anticipándose al flujo de los acontecimientos políticos, sostenían que la presidencia de Keiko Fujimori estaría marcada por la impaciencia de los críticos, la ciudadanía y la prensa. En otros términos, que “nadie tendría paciencia para permitir que madure el fruto”. Aquellos cien días sagrados, para que el Gobierno que asume funciones empiece a ordenar directrices, estructurar ideas y definir posiciones, no existen como tal. Al cumplirse el mes de la toma de mando de la presidente, el politólogo Alberto Vergara –para mantener cierta reputación, es indispensable para mí, decir que mantengo con Vergara una prudente y razonable distancia ideológica– sostiene que “Keiko Fujimori es más hija de los últimos diez años que de su padre”. De esta declaración se entiende que este neofujimorismo es la sombra tenue, la imagen deteriorada del fujimorismo originador de cambios estructurales en todos los ámbitos, del fujimorismo rupturista y transformador. En otro ámbito –literario en este caso–, esta situación política convoca los recuerdos de una composición poética alemana fundamental, escrita por Goethe en 1797. El aprendiz de brujo de Goethe, cuenta que el discípulo de un brujo, pronunciando una fórmula mágica, transforma una escoba en un ser humano a quien ordena ir a buscar agua para llenar la bañera, pero olvida la fórmula para que cese el encanto y el criado continúa inconmovible trayendo agua, provocando inundaciones en la casa. Después de un tiempo, el brujo retorna y restablece el orden turbado. ¿Es Keiko Fujimori, una especie de aprendiz de brujo?

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