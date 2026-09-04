Apenas asumió temporalmente la alcaldía provincial de Arequipa, Rolando Bedregal terminó involucrado en un acto que pone en duda su deber de mantener la neutralidad electoral. Durante su primer discurso como autoridad encargada, elogió públicamente a dos regidores que se encuentran con licencia para participar en las próximas elecciones y pidió aplausos para ellos, incluso mencionándolos como futuros alcaldes y consejeros.

Bedregal asumió el cargo por un mes debido a la licencia solicitada por Ruccy Oscco, quien dejó temporalmente la alcaldía para participar en las próximas elecciones municipales. La ceremonia de juramento estuvo a cargo de la regidora, Susana Condori.

Rolando Bedregal hace proselitismo político, luego de jurar como alcalde de Arequipa (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

ELOGIOS A CANDIDATOS

Lo cuestionable ocurrió minutos después, cuando Bedregal empezó a saludar y destacar a los regidores presentes. Al llegar al turno de José Suárez, quien se cuenta con licencia para postular a un cargo de elección popular y acudió a la ceremonia por invitación, el alcalde encargado hizo una referencia directa a su candidatura.

“Un aplauso para José Suárez, no estoy haciendo política, disculpen, pero es el próximo consejero de Arequipa, un aplauso”, dijo Bedregal ante los asistentes.

La misma situación se repitió cuando mencionó a Emilia Herrera, también con licencia electoral. Bedregal no solo resaltó su procedencia, sino que la presentó como la futura autoridad del distrito de Pocsi.

“Emilio, dónde está Emilio, desde Pocsi, desde las alturas de Pocsi. Está con licencia, pero es un acto público, el corazón está unido compadre, es mi compadre, por lo tanto, el futuro alcalde de Pocsi, aplausos para él”, dijo.

Las expresiones resultan especialmente sensibles porque Bedregal asumió una función pública en un periodo electoral en el que las autoridades deben guardar especial cuidado para no favorecer ni promover candidaturas desde sus cargos.

Aunque el propio alcalde encargado intentó marcar distancia al decir “no estoy haciendo política”, sus posteriores referencias a Suárez y Herrera como “el próximo consejero de Arequipa” y “el futuro alcalde de Pocsi”, acompañadas de pedidos de aplausos, terminaron convirtiendo parte de su primer discurso oficial en una evidente exposición pública de candidatos, hecho que está prohibido. Al final de la ceremonia posaron para las fotos.

Bedregal no es nuevo en la política, luego de ser elegido como regidor en la lista del alcalde vacado Víctor Hugo Rivera, postuló como diputado por el Partido Político Perú Primero.