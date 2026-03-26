La rotura de una tubería matriz en la asociación Sor Ana de los Ángeles, zona 4, en el distrito de Cerro Colorado, provocó la inundación de al menos cinco viviendas y dejó sin servicio de agua potable a miles de usuarios en el Cono Norte de Arequipa.

Debido a la presión de la tubería matriz, el agua se elevó hacia arriba e inundó a viviendas aledañas de Sor Ana de Los Ángeles

El incidente ocurrió cuando maquinaria pesada que realizaba trabajos para la construcción de un muro de contención dañó la red principal de agua. Debido a la presión, el agua brotó con fuerza e ingresó a las viviendas por los techos y los patios, causando severos daños materiales.

Familia tuvo que abrir forado en la pared de su vivienda para que el agua discurra y el agua no se almacene

El techo de cielo raso se desprendió en una de las viviendas

Una de las afectadas, Lourdes, relató a Contacto Sur que el agua inundó completamente su vivienda, obligándolos a abrir un forado en la pared de su sala para evitar que se acumule en las habitaciones. Además, el cielo raso colapsó, el agua ingresó por el techo y la estructura de calamina del patio se desplomó. “Ni las lluvias causaron tanto daño”, afirmó.

El patio de una vivienda se inundó y las calaminas que cubrían el patio del inmueble se desplomaron

Los vecinos retiraron agua y lodo con baldes y herramientas, mientras que la pista recientemente asfaltada quedó seriamente dañada, incluso con socavones como si se tratar del ingreso de un huaico.

El agua carcomió la pista de la vía que hace unos meses fue construida

Según la empresa Sedapar, la rotura de la tubería causó el corte del servicio de agua a 13 mil conexiones de la margen derecha de Cono Norte, pues se tuvo que cerrar las redes de 5 reservorios. El servicio de agua potable se restablecerá a partir de este viernes 27 de marzo.

Sedapar comunicó que el servicio de agua se restablecerá desde este viernes

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