Arequipa se convirtió en el epicentro internacional del Kung Fu Shaolin, pues fue sede de los 1ros Shaolin Games Perú 2026, una competencia que reunió a delegaciones de Alemania, Costa Rica, Colombia y Bolivia, además de instituciones de Lima y Arequipa.

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El evento contempló diversas disciplinas: Taolu tradicional y deportivo, combate Shaolin y esgrima Shaolin, categorías en las que los competidores pusieron a prueba su técnica, fuerza y concentración.

Más allá de la medalla, el certamen buscó promover valores como la disciplina, el respeto y la excelencia, pilares fundamentales de esa milenaria disciplina china.

La cita deportiva también tuvo un componente de bienestar, ya que un médico especialista en medicina tradicional china brindó charlas informativas y realizó sesiones de acupuntura para los asistentes que lo solicitaron, dando a conocer los beneficios de esa práctica ancestral que acompaña la filosofía Shaolin.

Con la participación de atletas de cuatro países y una organización que rozó la excelencia, Arequipa se afianza como un importante referente del Kung Fu Shaolin en Latinoamérica.