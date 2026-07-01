El taekwondo arequipeño vuelve a lo más alto del podio a nivel nacional. En una demostración de garra, técnica y pura dedicación, la arequipeña Samantha Perea Mandujan se consagró campeona en el 3er Campeonato Ranking Nacional de Taekwondo.

La actividad fue organizada por la Federación Deportiva Peruana de Taekwondo. El certamen, que reunió a los mejores exponentes del país, se desarrolló los días 27 y 28 de junio en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en la ciudad de Lima.

Con el apoyo de sus padres y entrenador, Perea Mandujan compitió en la exigente categoría de menos 37 kilos, cadete femenino, donde tuvo que medir fuerza y superar de forma impecable a ocho guerristas competidoras de diversas academias nacionales en la modalidad Kyorugui.

Con este triunfo, la taekwondista no solo asegura una valiosa medalla de oro para su palmarés personal, sino que ratifica su posición como una de las grandes promesas de esta disciplina en el Perú, llevando el orgullo de Arequipa a lo más alto del deporte nacional.

Arequpeña Samantha Perea es campeona en el Tercer Ranking Nacional de Taekwondo, realizado en Lima. Foto: GEC.

ORGULLO AREQUIPEÑO

Perea Manduján comenzó en este deporte desde que era muy pequeña y cuando tuvo 10 años fue considerada como la única arequipeña en la selección peruana de taekwondo infantil.

Su padre, José Pere (cinturón negro), fue quien la inspiró a seguir este camino con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos. En su última participación conquistó la medalla de oro en el 2.º Campeonato Ranking Nacional 2026.