La arequipeña Samantha Perea Manduján se colgó la medalla de bronce en el “Pan American Open” en Río de Janeiro, Brasil, consolidando una historia deportiva que empezó de la manera más inesperada, desde los 2 años y 8 meses, junto a sus padres y entrenadores.

Solo por poco, Perea Manduján, en representación de Perú, se quedó atrás de Ecuador (oro) y Brasil (plata), por lo que coloca al país entre los primeros lugares y demuestra que existe mucho talento en el taekwondo.

Hoy, con 13 años, compitió en el Arena Carloca 1, el mismo escenario que albergó los Juegos Olímpicos de Río 2016, representando los colores del Perú en la categoría Cadete Femenino -37 kg.

El Open Panamericano Río 2026 se llevó a cabo durante dos días con la participación de 269 atletas, cadetes y junior, de las categorías representantes de 15 países y actividad en 40 categorías oficiales de las divisiones Cadete y Junior.

HISTORIA DESTACABLE

La joven talento ingresó a la Academia King de taekwondo no por vocación, sino por una displasia de cadera que sus padres buscaban tratar a través del deporte.

Su camino no ha sido sencillo, pues cuando tenía 10 años fue considerada como la única arequipeña en la selección peruana de taekwondo infantil, categoría -30 kg. En aquel entonces, Samantha compaginaba sus entrenamientos con el quinto grado de primaria.

Su padre, José Pere (cinturón negro), fue quien la inspiró a seguir este camino con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos. En su última participación conquistó la medalla de oro en el 2.º Campeonato Ranking Nacional 2026.